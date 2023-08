No! Questo video non mostra un raggio laser che scatena gli incendi nelle Hawaii

Circola un video dove una pompa di benzina esplode dopo essere stato colpito da un raggio laser proveniente dal cielo. Secondo coloro che condividono la clip, la scena dimostrerebbe la causa degli incendi che hanno devastato l’isola di Maui, dove sono stati al momento registrati decine e decine di decessi. I complottisti devono calmarsi, questo video non mostra un raggio laser che scatena gli incendi nelle Hawaii.

Il video risulta di scarsa qualità e il raggio laser sembra proprio finto.

La clip in realtà riguarda un’esplosione avvenuta in Russia nel 2014.

Il laser è stato aggiunto in un secondo momento, pertanto il video è stato manipolato.

Analisi

Ecco uno dei post che condivide il video con il seguente commento:

Quello che sta accadendo in Hawaii non vogliono che tu ne sia a conoscenza! Red Laser Beam!

Nel post Facebook viene anche riportato un link a un canale Telegram complottista vicino all’ideologia QAnon, la setta americana che sostiene Donald Trump.

Ecco la descrizione del canale:

Per chi segue il grande risveglio, passando dal piano divino TrustThePlan Q dai Pleiadiani alla civiltà di Atlantide, Tartaria è Sardegna Nuragica .Senza dimenticare un genio scienziato di nome NICOLA TESTA…

Il video originale senza il laser

Il video non è affatto recente, infatti risulta pubblicato nel 2014 dal canale Youtube russo RIA Daghestan (

РИА Дагестан).

L’esplosione era avvenuta in una stazione di servizio a Makhachkala, capitale del Daghestan (Russia), venerdì 8 agosto 2014. Non si tratta affatto delle Hawaii e il video che circola nel 2023 risulta manipolato, in quanto è stato aggiunto un fantomatico laser rosso.

Conclusioni

Di fatto, questo video non mostra un raggio laser che scatena gli incendi nelle Hawaii. Si tratta di un video datato del 2014 ripreso in Russia. Il laser, ovviamente, è stato aggiunto in un secondo momento.

