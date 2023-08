L’assalto al Colosseo di notte, i due “turisti” acrobati scavalcano il cancello: la rabbia sui social – Il video

Il fascino del Colosseo la notte deve aver fatto perdere il controllo a due presunti turisti, che hanno deciso di introdursi all’interno della celebre struttura. Ci sono riusciti scalando la cancellata e oltrepassando lo spuntone della recinzione, per poi atterrare illesi, il tutto in pochi secondi. Fugaci attimi che sono stati però cristallizzati nell’obiettivo del cellulare di un vicino passante: così, nella clip successivamente condivisa sui social, è possibile vedere un uomo e una donna intrufolarsi nell’anfiteatro Flavio, e poi sparire tra i cunicoli. Una bravata che potrebbe costare cara alla coppia, che rischia una denuncia per invasione di edificio: la pena prevista va arriva fino a tre anni di reclusione, e include il pagamento di una sanzione che va da 103 euro a 1.032 euro. Pubblicata sui profili social della pagina Welcome To Favelas, «l’impresa» ha presto scatenato lo sdegno degli utenti. «La vigilanza dorme?», chiede qualcuno tra i commenti. «NON VOGLIO FARE IL POLEMICO MA CAVOLO ABBIAMO IL COLOSSEO INVIDIATO DA TUTTO IL MONDO E NON RIESCONO A METTERCI LA VIGILANZA? POI PERÒ CI LAMENTIAMO SE LO SFREGIANO RENDIAMOCENE CONTO!», fa eco qualcun altro. E ancora: «Ordinaria amministrazione, se volete vi indico dove si scavalca per entrare ai Fori».

