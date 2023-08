Albania, morti due turisti italiani in un incidente stradale: alla guida dell’altra auto un minorenne

Due turisti italiani sono morti oggi 24 agosto in un incidente stradale in Albania. Le vittime sono entrambe originarie di Pozzuoli e sono Domenico Gritto, 24 anni, e Vincenzo Tizzano, 32 anni. Stando alle prime ricostruzioni della polizia locale, i due stavano rientrando a Saranda, città balneare nel sud del paese, a bordo di una motocicletta, quando una Mercedes avrebbe tagliato loro la strada, finendo per scontrarsi. Il tutto è accaduto attorno alle 3 di notte circa. Gritto e Tizzano sarebbero rimasti bloccati sotto il veicolo fino all’arrivo dei soccorsi che li hanno poi estratti. Nonostante i tentativi del personale medico non c’è stato niente da fare: sono morti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate.

Due minorenni alla guida

Alla guida della Mercedes c’era un ragazzo adolescente albanese con un’età al di sotto di quella prevista per ottenere la patente di guida. Accanto a lui c’era anche un coetaneo. Entrambi sono stati trasferiti immediatamente in un ospedale a Saranda e hanno riportato ferite lievi. Le autorità hanno eseguito i rilievi dalla notte e appena sarà possibile interrogheranno i due minorenni presunti autori del duplice omicidio stradale. Intanto, il Consolato generale d’Italia a Valona – in raccordo con la Farnesina – fa sapere che sta seguendo il caso con la massima attenzione.

Leggi anche: