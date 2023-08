Sardegna, tragedia in acqua alle Piscine di Venere: albero si stacca dal costone, travolge e uccide una 28enne

La ragazza si era allontanata per un bagno durante la gita in gommone con gli amici. Si sarebbe spinta in una zona a rischio frane

Tragedia nel pieno delle vacanze sulla costa orientale della Sardegna, all’altezza delle cosiddette Piscine di Venere. Una ragazza di 28 anni originaria di Nuoro è morta oggi, giovedì 24 agosto, dopo essere stata travolta da un albero caduto dal costone che sovrasta la caletta. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici del 118 arrivati con l’elisoccorso di Areus: la giovane è morta tra le braccia dei soccorritori. Secondo una prima ricostruzione, riportata da La Nuova Sardegna, la ragazza faceva parte di un gruppo che ha preso in affitto questa mattina un gommone con conducente da Cala Gonone, alcune decine di chilometri più a Nord. Una volta scesa in acqua insieme agli amici, la ragazza sarebbe stata travolta dall’albero distaccatosi, a quanto sembra in un punto segnalato come pericoloso proprio per il rischio frane dal costone. Il corpo della giovane è stato portato a Cala Gonone, dove sono arrivati i militari dell’ufficio locale marittimo.

