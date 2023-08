Sondrio, si tuffano per salvare un cane: trovate morte le due donne disperse nel torrente

Sono stati ritrovati i corpi di Rosa Corallo e Veronica Malini, le due donne disperse nel torrente Fellaria (Sondrio) nel quale si erano tuffate per cercare di salvare il cane che, finito in acqua, non era più riuscito a riemergere anche per via delle forti correnti. Un elicottero della Guardia di Finanza, decollato dalla base aerea di Venegono (Varese), sta portando i sacchi-salma all’aviosuperficie di Caiolo, da dove il carro funebre preleverà i cadaveri per portarli all’obitorio dell’ospedale civile di Sondrio, per porli a disposizione della Procura diretta da Piero Basilone. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. I soccorritori hanno individuato e recuperato nell’acqua il secondo corpo dell’altra donna lecchese: era a poca distanza dal cadavere dell’amica.

Leggi anche: