Firenze, dopo lo sfregio al Corridoio Vasariano due giovani si arrampicano sul David di piazzale Michelangelo – Il video

Due giovani, un ragazzo e una ragazza, si sono arrampicati sulla copia del David di Michelangelo situato nel palazzo intitolato all’omonimo artista di Firenze. La scena è stata registrata da alcuni presenti, diffusa in rete da Welcome To Florence e in poche ore ha fatto in giro del web. Il gesto poteva essere rischioso per i due in caso di un’eventuale caduta, oltre che per l’integrità della statua. Non è ancora stata resa nota l’identità dei due autori, ma dalle immagini disponibili pare chiaro che i protagonisti siano dei ragazzi molto giovani. Si tratta di un atto vandalico che arriva a poca distanza dall’imbrattamento delle colonne del Corridoio Vasariano, verosimilmente a opera di due turisti tedeschi, attualmente nel registro degli indagati per danneggiamento aggravato. Sui pilastri del Vasariano è stata ritrovata una scritta che inneggia a una squadra di calcio tedesca di terza lega.

