«Il cimitero dei mercenari Wagner è stato spianato e le croci divelte» – Il video

La sezione del cimitero di Nikolayevka, nell’oblast di Samara, in Russia, riservata ai combattenti del Gruppo Wagner caduti in combattimento è stata spianata con i bulldozer, le croci con i nomi sono state divelte e ammucchiate «come fossero spazzatura» insieme alle corone e i cuscini di fiori. Ad affermarlo sui social diversi media tra cui l’ucraina Ukrainska Pravda. In un video di Nexta è ripreso un uomo, con la barba e la maglietta del gruppo Wagner, che si aggira per il cimitero di Nikolayevka, chiedendo dove siano finite le tombe. «Che state facendo? Questa è blasfemia. La gente sta morendo per la Russia e voi spianate le loro tombe? Non avete timore di Dio». Nexta mostra anche una foto di croci di wagneriti ammassate nel cimitero di Yekaterinburg, in Siberia, area acquistata dalla Wagner.

Leggi anche: