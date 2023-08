Spagna, Rubiales non si dimette: «Quel bacio era consensuale, mi difenderò fino alla fine»

«Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto». Luis Rubiales l’ha ripetuto tre volte, in caso non fosse abbastanza chiaro quali sono le sue intenzioni. Il presidente della Federcalcio, finito al centro di una bufera in seguito al bacio sulla bocca alla campionessa del mondo Jenni Hermoso, smentisce di voler fare un passo indietro. Ieri i media spagnoli davano praticamente per certo che oggi Rubiales si sarebbe dimesso. All’assemblea della Federcalcio, invece, oggi le cose sono andate diversamente: «Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Intendo difendermi e lottare sino alla fine. E spero che si compia la legge e siccome non c’è niente non mi aspetto niente di male», ha spiegato Rubiales.

Nel corso del suo intervento, l’uomo ha chiesto scusa per l’episodio e ha annunciato azioni legali contro due ministre del governo, María Jesús Montero e Ione Belarra, che hanno parlato di violenza sessuale. «Vorrei sapere cosa pensano sul serio delle donne vittime di violenza. Ora intendo portare il caso in tribunale», ha fatto sapere Rubiales. Poi, la ricostruzione dell’ormai celebre bacio, che secondo il presidente della Federcalcio era ricambiato e consensuale. «Lei per prima è venuta vicina a me, quindi le ho detto di dimenticarsi del rigore sbagliato e ci siamo abbracciati. Quindi le ho chiesto un bacetto e lei mi ha detto che andava bene», ha spiegato Rubiales. A commentare le ultime evoluzioni della vicenda è la vicepremier spagnola Yolanda Díaz, leader di Sumar, che su Twitter-X scrive: «Il signor Rubiales non si rende conto ancora dove si trova né cosa ha fatto. Non è all’altezza. Dovrebbe dimetterti adesso e risparmiarci questo imbarazzo».

Credits foto: EPA/Rodrigo Jimenez | Il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales durante una conferenza stampa (20 aprile 2022)

