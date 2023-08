Spagna, Rubiales è sospeso. La decisione della comitato disciplinare della Fifa

La sospensione vale per 90 giorni, in attesa dello sviluppo del procedimento

La Commissione Disciplinare della Fifa ha preso la decisione di sospendere il presidente della federazione calcistica, Luis Rubiales, per 90 giorni. Durante questo periodo, Rubiales sarà impossibilitato a partecipare a qualsiasi attività calcistica, sia a livello nazionale che internazionale, mentre attende l’ulteriore sviluppo del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti lo scorso giovedì, 24 agosto.

Ieri, la giocatrice a cui Rubiales avrebbe dato un bacio non consensuale, Jenni Hermoso, aveva annunciato che avrebbe rifiutato di scendere in campo se il presidente della Federcalcio spagnola fosse rimasto al suo posto. La Federazione, invece, stamattina 26 agosto, ha diffuso una nota per difendere il presidente parlando di bacio consensuale.

