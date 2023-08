Luis Rubiales pronto a gettare la spugna dopo le polemiche per il bacio alla calciatrice: «Si dimetterà domani»

La scelta dopo giorni di bufera per il bacio non consensuale alla calciatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria dei Mondiali femminili

L’epilogo della vicenda di Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola, è vicino. Dopo giorni di intense polemiche, scatenate dal bacio non consensuale sulla bocca della giocatrice Jenni Hermoso durante i festeggiamenti per la vittoria del Mondiale femminile, e fomentate dalle accuse di molestia da parte di un’assistente, Rubiales avrebbe deciso di dimettersi. Lo farà domani, venerdì 25 agosto, secondo quanto riportano diversi media spagnoli. La scelta sarebbe stata il frutto di un lungo incontro con i suoi più stretti collaboratori. E di pressioni pubbliche e private che si intensificano ogni ora che passa. Soltanto poche ore fa, la Fifa aveva annunciato di aver avviato un procedimento nei suoi confronti per violazione delle norme su «fair play, lealtà e integrità». Al leader del Granada sembravano insomma non essere rimaste più molte opzioni, e alla fine ha scelto il male minore: il licenziamento volontario.

