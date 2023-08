Caso Rubiales, i giocatori del Cadice scendono in campo con lo striscione «Siamo tutti Jenni» – Il video

Si tratta della prima squadra di calcio maschile ad assumere questa posizione in modo pubblico

Nel giorno delle sospensioni forzate del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, per il bacio rubato alla giocatrice Jenni Hemoroso i giocatori della Liga, la serie spagnola della Serie A, scendono in campo. Quelli del Cadice, prima della partita contro l’Almeria, portando uno striscione a sostegno di Jenni Hermoso con sopra scritto: «Siamo tutti Jenni», mentre gli spalti in tanti hanno gridato «Rubiales, dimettiti». Si tratta della prima squadra di calcio maschile ad assumere questa scelta pubblica, nel campo, contro il Presidente della Federcalcio sospeso oggi dalla Fifa.

(in copertina screeshot @pallonatefaccia)

Leggi anche: