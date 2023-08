Rimini, ordina un caffè ma il dipendente gli chiede prima lo scontrino. Rissa dal kebabbaro finisce nel sangue

La richiesta al cliente, più che lecita, di uno scontrino prima dell’esecuzione dell’ordine. La rabbia del cliente appena entrato nel locale, la rissa e il sangue. Un cittadino pakistano è finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni a causa di una ferita all’addome, sei persone (incluso lo stesso ferito) sono identificate grazie all’intervento a tempo di record della Polizia di Stato e denunciate con l’accusa provvisoria di rissa. Questo il bilancio – spiega Il Resto del Carlino – del parapiglia scoppiato l’altro ieri attorno alle 18.30 nel negozio di kebab di viale Regina Margherita, a Rimini. I fatti sono ancora al vaglio degli agenti della Questura di Rimini ma secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe iniziato quando un cliente, un uomo di origine albanese, è entrato nel negozio di kebab chiedendo un caffè. Il dipendente dietro il bancone, un giovane di origine pakistana, ha chiesto al cliente di recarsi prima alla cassa a fare lo scontrino. Una richiesta più che legittima che l’uomo non ha però accettato andando su tutte le furie. All’interno del locale è scoppiata una rissa con i colleghi del giovane intervenuti per difendere il giovane pakistano. Il cliente avrebbe poi estratto un’arma da taglio colpendo il ragazzo. Quest’ultimo è stato trasportato d’urgenza in pronto soccorso e in serata, a seguito dell’aggravamento delle sue condizioni, all’ospedale Bufalini di Cesena.

(in copertina foto di SnapbyThree MY su Unsplash)

