Panico alla processione in provincia di Bari, la statua rischia di andare a fuoco per i fuochi d’artificio – Il video

Momenti di paura durante la processione della Madonna del Buoncamino ad Altamura, in provincia di Bari, dove la statua che stava attraversando le vie principali della città ha rischiato di prendere fuoco. L’incidente è avvenuto la scorsa domenica, rilanciato con un video diventato virale dal canale di Welcome to favelas. Durante la processione, le scintille sprigionate da dalle fontane decorative simili a quelle usate per le torte messe ai lati della statua hanno incendiato la corona di fiori. In quel momento la processione si era fermata per l’omaggio del sindaco alla protettrice della città e, come racconta don Giuseppe Loizzo citato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, solo un «miracolo» ha evitato il peggio. Il miracolo in questo caso è stato l’intervento di un uomo che con un estintore è intervenuto per spegnere le fiamme prima che intaccassero la statua. «Lì di solito ci sono gli angeli – ha spiegato Loizzo – quest’anno invece sono stati preferiti dei fiori. Il vento ha contribuito ad avvicinare quelle fiammelle alle piante che hanno preso fuoco».

