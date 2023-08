Morgan furioso al concerto su Battiato, pioggia di insulti al pubblico: «Bifolchi… cogl***… andate a sentire Fedez» – Il video

Doveva essere una lezione-concerto su Franco Battiato, ma si è trasformato in un one man show che non ha nulla a che fare con l’ironia bonaria, gli insegnamenti, la capacità di stare sul palco e soprattutto l’impostazione artistica e spirituale del maestro. E Morgan, che di Battiato fu allievo, tanto da definirlo – in passato – «come un padre», dovrebbe ben saperlo. Malgrado ciò, nella serata di ieri di chiusura del Festival della bellezza al tempio di Hera a Selinunte, Marco Castoldi ha dato in escandescenza e ha ricoperto di insulti il pubblico: «Io non canto per gente così, avete avuto abbastanza, perle ai porci si chiama questo. Non avere la sensibilità per capire la musica. State venendo a rompere i cog**** a me, che vi ho dato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi. La società è una m**** fatta da gente come voi. State zitti, basta, avete rotto il ca***. Cosa venite a fare, fate ridere. Ho dei sentimenti, co******. Non sono un personaggio. Andate a vedere, Marracash andate a vedere Fedez!». E subito dopo Morgan apostrofa uno spettatore urlandogli ferocemente «Vai a fare in ***, fr*** di m****, co****», per poi essere ricoperto di fischi da tutta la platea. E Morgan prosegue: «Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte, non la vedrete da altre parti».

Lo scontro con i “disturbatori”

Tutto è iniziato quando Morgan si è infastidito per un gruppo di spettatori che lo avrebbero disturbato, e rivolgendosi a loro ha iniziato la sua invettiva-monologo: «Vuoi la lezione? Battiato nasce a Ionia, nel 1946». Ma la situazione è andata via via peggiorando, con Castoldi che dal palco ha iniziato a lanciare invettive contro i singoli spettatori: «Lui non vuole la lezione? Neanche tu? Allora quello che avete visto vi piace? «L’indignazione ce l’ho io perché voi siete al mondo. Siete completamente pazzi e str*** non avete la sensibilità per capire la musica». Al che il pubblico inizia però a infastidirsi, e qualcuno urla: «Anche tu!». E Morgan replica: «Sono il musicista più bravo, cosa vuoi criticare, critichi uno che ti dà qualcosa». Il botta e risposta tra Morgan e il pubblico è andato avanti per quasi mezzora, in un progressivo e sempre più aggressivo scambio di insulti. C’è chi urla: «Sgarbi esci da questo corpo!», al che Morgan replica: «Ringraziatelo, stupidi». Altri hanno accusato Morgan di aver fatto morire due volte Battiato per la sua esecuzione. E anche in questo caso Castoldi ha ribattuto: «Battiato è morto con me? Se tu osi dire questo sei una presuntuosa». Alla fine, però, lo spettacolo va avanti. Ma lo show continua, con gli estratti video che pullulano sui social. E non sono in pochi ad accusare Morgan di aver messo in scena una «sceneggiata indecente», chiedendo anche che il cantautore – dopo questa esibizione – venga rimosso dal ruolo di giudice nella prossima stagione di X Factor. Una lezione però c’è stata: tutto questo show ha mostrato l’esatto opposto di quello che era Franco Battiato.

Leggi anche: