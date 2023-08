Marracash risponde a Morgan dopo gli insulti dal palco: «Mentre gratti gli ultimi soldi, non mi nominare mai più»

«Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più». È la dura replica di Marracash dopo essere stato nominato dal cantante di Altrove tra i tanti insulti che ha scagliato contro il pubblico al Festival della bellezza al tempio di Hera a Selinunte. «Non sono un personaggio. Andate a vedere Fedez o Marracash. Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono», aveva detto per poi apostrofare uno spettatore con un attacco omofobo. Così non è tardata ad arrivare la risposta del rapper con una storia su Instagram. Manca, invece, all’appello quella di Fedez che al momento non ha proferito parola su quanto accaduto. I due, però, saranno entrambi giudici a X Factor che inizierà a settembre. Nelle scorse ore, sollecitato su possibili ricadute sulla sua partecipazione al talent, Morgan ha risposto: «Ogni errore ha la sue conseguenze». Intanto, in queste ore in molti sui social stanno chiedendo al programma di annullare la sua presenza, ma al momento non è ancora arrivato alcun aggiornamento in merito.

