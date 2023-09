Fedez dopo la puntata speciale di The Ferragnez a Sanremo: «È uscita una parte di me di cui non vado fiero»

«È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez, un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero». Questo il parere di Fedez, artista musicale, produttore e marito di Chiara Ferragni, poche ore dopo il lancio su Amazon Prime video della puntata speciale della serie dedicata alla coppia “Ferragnez“, stavolta ripresa nel dietro le quinte del Festival di Sanremo. «Sono molto dispiaciuto – aggiunge il rapper sui social – per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia».

Cosa si vede nella puntata dei Ferragnez a Sanremo

Come tutti sappiamo Ferragni, che sull’Ariston ha condotto le serate a fianco di Amadeus, aveva posto un veto sulle riprese di lei e consorte nel dietro le quinte del Festival. Questo perché una squadra di produzione del programma Amazon seguiva i due, a ogni passo, durante i giorni della kermesse, con una sorta di esclusiva video. Nella puntata si vede il sostegno di Chiara, presente fino a un certo punto. L’influencer supporta Fedez durante l’esibizione sulla nave da crociera dove il rapper attacca pesantemente alcuni politici italiani, come Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, fotografato in divisa da nazista. Chiara c’è anche quando Fedez, con gli Articolo 31, invita la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a legalizzare la marijuana. Il dramma avviene sabato sera, quando Rosa Chemical trascina il rapper sul palco e lo bacia a fine esibizione. Lì Chiara Ferragni non ci sta, perde la pazienza. Esprime la sua delusione al partner e poi si sfoga con lo staff con una frase – spiega Fanpage – destinata a diventare virale: «Che due c****ni, m****ia, non lo possiamo portare da nessuna parte». Da quel momento in poi la coppia entra in una sorta di crisi, ripresa anche dai rotocalchi, il resto è storia. Raccontato ovviamente dai diretti interessati in una serie ad hoc.

(foto copertina ANSA/MOURAD BALTI TOUATI)

Leggi anche: