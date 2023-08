Dopo l’insulto al pubblico, presi d’assalto i social di X Factor e Sky: «Fuori Morgan dalla giuria»

L’ultimo post social di X Factor è il volto di Morgan. Sarà uno dei giudici del talent che riprenderà il 14 settembre. Una partecipazione che, però, potrebbe essere messa in discussione. In queste ore, i canali social del programma e di Sky sono sotto assalto dei fan che chiedono a gran voce l’eliminazione del cantante dopo la sfuriata – condita di insulti omofobi – fatta durante la lezione-concerto su Franco Battiato al tempio di Hera a Selinunte. Molti annunciano il boicottaggio: non guarderanno il programma se il cantante sarà in giuria. Altri attaccano il talent e la compagnia che lo trasmette. «Che vergogna. Spero togliate Morgan dopo quello che ha fatto e detto. Molti di non non seguiranno il programma, ma se voi voleste fare la differenza dovreste punire le persone e le azioni che vanno contro quella che in teoria è la vostra politica», scrive un utente.

«Da quando si è associato a personaggi del calibro di Sgarbi non fa altro che uscirsene con frasi misogine e omofobe, non è la prima volta e ormai non c’è più scusa che tenga», commenta un altro. O ancora: «L’ultima azione vista a Selinunte non è in linea con la politica del programma e non lo ritengo un esempio di giudice adatto ad un pubblico che oggi lo vede usare insulti omofobi e domani a giudicare l’arte e l’animo di un altro individuo. Vi invito a rivalutare il suo ruolo». E così via altre centinaia di commenti. In molti, inoltre, si stanno chiedendo se – come Marracash – Fedez risponderà pubblicamente a Morgan considerato che tra i tanti insulti c’è stato anche un riferimento ai due rapper. Senza contare che a settembre Morgan e Fedez saranno seduti uno accanto all’altro in giuria.

