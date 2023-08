L’orsa e due cuccioli tra le strade del paesino in Abruzzo davanti ai turisti immobili: «Perché quella è una lezione» – Il video

Quando un’orsa con i suoi cuccioli è comparsa per le strade del centro abitato di San Sebastiano dei Marsi, frazione di Bisegna, in provincia dell’Aquila, chi si è trovato ad assistere dal vivo a quella scena è rimasto fermo, tra residenti ammirati e turisti impietriti. La visita pacifica diventata virale sui social è avvenuta lo scorso 26 agosto e vede protagonista Amarena, mamma di Juan Carrito, l’orso diventato nel tempo molto popolare in Abruzzo e tragicamente ucciso dopo essere stato travolto da un’auto. Quella scena, racconta il quotidiano abruzzese Il Centro, è stata una vera e propria lezione su come ci si dovrebbe comportare in casi del genere: «Un esempio da seguire». Curiosi e villeggianti non hanno avvicinato l’animale né provato a inseguirlo, nel tentativo magari di farsi un selfie, ma hanno lasciato liberi gli orsi di muoversi e allontanarsi. Chi si trovava sulla loro traiettoria, si è prontamente fatto da parte e con la dovuta calma, permettendo così a mamma orsa di richiamare i suoi cuccioli e tornare nel bosco.

