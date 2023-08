Andrea Agnelli, squalifica ridotta a 10 mesi per la manovra stipendi: sconto anche sulla multa

È stata ridotta dalla corte d’appello federale a 10 mesi l’inibizione per Andrea Agnelli, dopo la decisione del tribunale federale nazionale per il caso della “manovra stipendi” che aveva inflitto all’ex presidente della Juventus una squalifica di 16 mesi. La Caf ha parzialmente accolto il ricorso di Agnelli, riducendo anche l’ammenda che passa ora da 60mila euro a 40mila. A carico di Agnelli c’erano anche i due anni di inibizione che dovrà scontare per il caso delle plusvalenze.

