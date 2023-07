La procura Figc chiede altri 20 mesi di inibizione per Andrea Agnelli: attesa la sentenza sul processo per gli stipendi

La procura della Figc ha chiesto 20 mesi di inibizione per l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, unico imputato nell’udienza aperta oggi sul caso legato alla manovra stipendi, ai rapporti con gli agenti e alle partnership sospette. La richiesta della procura al Tribunale federale nazionale si andrebbe ad aggiungere ai due anni già inflitti ad Angelli per il processo plusvalenze. Nel procedimento ancora in corso per l’ex dirigente bianconero, il club aveva concordato un patteggiamento con multa di 718mila euro e senza punti di penalizzazione. In quell’accordo raggiunto lo scorso 30 maggio che aveva visto deferiti anche gli altri dirigenti coinvolti, Agnelli aveva preferito il rinvio a giudizio sportivo che lo ha portato al processo in corso oggi, per cui è attesa la sentenza in giornata.

