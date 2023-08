Lo yacht di Malagò s’incaglia al largo delle coste greche: «Può succedere. Una cosa di una banalità assurda»

Piccolo incidente per il presidente del Coni Giovanni Malagò, durante il tour estivo delle isole greche. Il suo yacht Itama del 2009 si è infatti incagliato su una serie di secche al largo della costa, rimanendo fuori uso per mezza giornata. «Una cosa di una banalità assoluta», ha assicurato il numero uno del Comitato olimpico nazionale italiano a la Repubblica. «Ci trovavamo in Grecia e un’elica ha preso una secca. Una cosa – continua Malagò – che può succedere. Il marinaio ha urtato una secca e quando succede questo occorre sostituire le eliche. La barca non ha danni allo scafo. Ma è una cosa all’ordine del giorno. Nessun danno allo scafo». Un incidente (banale, per utilizzare le sue parole) e senza conseguenze: «Stiamo tutti bene. Io sto bene. È come se lei mi dicesse che camminava ed è scivolato. Cosa vuole che sia successo? Zero problemi». Dell’incidente, che ha reso tormentate le vacanze di Malagò, sui suoi social non vi è traccia. Solo uno scatto sereno, all’inizio dell’avventura nel Mar Mediterraneo: «Semplicemente… la Vacanza », aveva scritto sul suo profilo Instagram, mostrando lo yacht all’orizzonte che di lì a breve sarebbe rimasto (per mezza giornata) in balia delle onde al largo delle coste greche.

