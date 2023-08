La Venere di Open to meraviglia batte un colpo, il primo post dopo due mesi di silenzio: «So che vi sono mancata, ma ero impegnata»

Dopo due mesi di silenzio, torna attivo il profilo Instagram venereitalia23 dopo che la Corte dei conti del Lazio ha aperto un’indagine su Open to meraviglia, la campagna di promozione lanciata dal ministero del Turismo di Daniela Santanché. Il post è accompagnato da una serie di foto che mostrano i cartelli pubblicitari che sarebbero stati affissi in alcune città all’estero, con un messaggio che tenta di smorzare le polemiche, dopo un lungo e misterioso periodo di assenza di comunicazioni sui social iniziato il 27 giugno scorso: «Ciao! So bene che avete sentito la mia mancanza e mi fa piacere sapere che vi siate così tanto preoccupati per me». Nel post c’è anche un tentativo di spiegare i motivi di quel silenzio sui social: «Ecco la verità: avevo promesso di portare le bellezze della nostra Italia in giro per il mondo e così ho fatto. Aeroporto dopo aeroporto, città dopo città. Perché quando si ama davvero qualcosa, si desidera condividerla con il mondo intero. La nostra Nazione merita di brillare sempre di più e io sono qui per assicurarmi che accada» con un cuoricino alla fine. «Grazie per avermi atteso – conclude il post – Nuove avventure ci aspettano!».

