Roma, dopo le frasi di Giambruno spunta un murales con suor Giorgia (Meloni): «Se eviti di ubriacarti…» – Le foto

La frasi di Andrea Giambruno sono finite in un murales a Rione Monti di Roma. Questa volta l’autore è Harry Greb che ha disegnato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vestita da suora mentre un uomo di fronte a lei le regge un drink e le offre una pillola di droga sintetica. L’opera si intitola Il Buon Consiglio. Accanto alla premier si legge: «Open your Minds – Se eviti di ubriacarti…». Il riferimento è alle parole del conduttore di Rete 4, nel corso della trasmissione Diario del Giorno, che hanno acceso la polemica in questi giorni. «Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi», aveva detto Giambruno. Per poi tentare di giustificarsi: «Mi sono permesso di dire ai giovani, ragazzi e ragazze, senza distinzioni di genere di non uscire apposta per ubriacarsi e drogarsi e di fare attenzione perché purtroppo il malintenzionato lo trovi».

