Lo spaccio di cocaina gestito dagli ultras davanti allo stadio, blitz a Verona: 12 arresti

Nelle indagini coinvolto anche un bar davanti al Bentegodi, punto di ritrovo dei tifosi in occasione delle partite in casa dell’Hellas Verona

Sono accusati di aver organizzato e gestito lo spaccio di cocaina vicino allo stadio Bentegodi 12 ultras del Verona, arrestati questa mattina dalla polizia di Stato. Dalle prime ore di questa mattina, 30 agosto, sono in corso 14 perquisizioni, con le indagini che coinvolgono anche un bar davanti allo stadio, considerato dagli inquirenti uno dei luoghi in cui si organizzava lo spaccio e ritrovo abituale degli ultras in occasione delle partite in casa dell’Hellas Verona.

Leggi anche: