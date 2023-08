“Fire and Fury”, il libro sugli incendi a Maui che alimenta il complottismo grazie all’AI

Un libro venduto su Amazon ha alimentato il complottismo sugli incendi a Maui, nelle Hawaii. Intitolato “Fire and Fury”, è stato pubblicato nella piattaforma il 10 agosto 2023 e racconterebbe quanto accaduto da appena due giorni prima. Risultando difficile scrivere un tomo da circa 44 pagina in così poco tempo, in molti hanno pensato che fosse la prova che gli incendi fossero premeditati. C’è lo zampino dell’Intelligenza Artificiale.

Per chi ha fretta

Il libro risulta pubblicato su Amazon in data 10 agosto 2023.

Il libro sostiene di riportare i fatti dal giorno 8 al giorno 11 agosto 2023, ossia dopo la pubblicazione sulla piattaforma online.

Non si conosce la reale identità dell’autore che si fa chiamare Dr. Miles Stones.

L’autore risulta troppo prolifico, avendo pubblicato su Amazon 10 libri in appena due mesi.

Le immagini utilizzate in alcuni libri sono generate con l’Intelligenza Artificiale.

Sottoponendo il testo su Zerogpt risulta scritto con l’Intelligenza Artificiale.

Analisi

Ecco uno dei testi che accompagna la condivisione di uno screenshot del libro su Amazon:

UN LIBRO DI 86 PAGINE, PUBBLICATO IL 10 AGOSTO DESCRITTIVO DELL’INCENDIO DI MAUI IN VENDITA DA DUE GIORNI SU AMAZON, A 8 GIORNI DAL DISASTRO (BEN PILOTATO E PROGRAMMATO, NON CERTAMENTE NATURALE) RIUSCITE A SPIEGARMI COME…. COM’È POSSIBILE SCRIVERE UN LIBRO, STAMPARLO, RILEGARLO, E METTERLO IN VENDITA IN SOLI 8 GIORNI DA CIÒ CHE È SUCCESSO? SIGNORI, TOGLIETE LE BENDE AI VOSTRI OCCHI, FATE MUOVERE LE CELLULE NEURONALI E…SI SALVI CHI PUÒ.

Ecco un post della pagina Facebook Nogeoingegneria (che a un certo punto traduce il nome dell’autore Miles Stones con un semplice “pietre miliari”):

COME È POSSIBILE CHE UN LIBRO SUGLI INCENDI DI MAUI SIA STATO SCRITTO, EDITATO, PUBBLICATO DOPO SOLO DUE GIORNI? Il focus è naturalmente il ruolo del cambiamento climatico per il disastro. Fire and Fury è accreditato al dottor Miles Stones (pietre miliari), la cui biografia su Amazon recita “Preferirei tralasciare”. Stones ha anche un profilo su GoodReads, dove tutti i suoi libri sono stati pubblicati nel giugno 2023 o dopo. Le prove che il libro sia stato semplicemente sfornato da una macchina sono schiaccianti. Cosa significa tutto questo per il futuro della scrittura e delle pubblicazioni?

Risulta effettivamente strano che il libro risulti pubblicato in data 10 agosto 2023 mentre questo racconterebbe i fatti tra il giorno 8 e il giorno 11 come evidenziato da molti utenti.

L’autore del libro che alimenta il complottismo

Il libro risulta firmato a nome di un fantomatico Dr. Miles Stones. Risulta privo di una vera e propria biografia, così come di una casa editrice. Di fatto, i libri sono autoprodotti come quello del Generale Vannacci. A differenza di quest’ultimo, e non solo, il fantomatico Dr. Miles Stones ne pubblica parecchi e in brevissimo tempo l’uno dall’altro. Ecco gli ultimi 10 (includendo quello rimosso da Amazon su Maui) pubblicati da giugno 2023 ad oggi:

14 agosto 2023 “The Life Story of August Wilson: August Wilson Biography“

12 agosto 2023 “The Life Story of Billy Walters: The Biography of a Gambler“

10 agosto 2023 “Fire and Fury“

5 luglio 2023 “The Life Story of Dickey Chapelle: The Woman Who Shot War and Lost Her Life in Vietnam“

29 giugno 2023 “Jason Derulo Biography Book: The Rise of a Pop Star“

24 giugno 2023 “Nicholas Sparks Life Story Book: A Walk Through His Memories, Challenges, and Achievements“

22 giugno 2023 “The life story of Hunter Biden: The President’s Son – A Life of Tragedy, Drama, Addiction And Scandal“

19 giugno 2023 “Drago: THE UNBREAKABLE NAVY SEAL WHO ESCAPED COMMUNISM AND FOUGHT FOR FREEDOM“

13 giugno 2023 “The life story Book of Nora Roberts: FROM SNOWSTORM TO STARDOM“

12 giugno 2023 “The life story of Shannen Doherty: Fighting Cancer with Grace – A biography book of Shannen Doherty“

L’Intelligenza Artificiale

Nei due libri più recenti risulta evidente l’uso dell’Intelligenza Artificiale, in particolare nelle immagini per niente realistiche. Riportiamo di seguito un’immagine del libro su Billy Walters, dove l’uomo raffigurato possiede sei dita. Un classico errore delle AI.

Nonostante sia stato rimosso da Amazon, il libro viene proposto anche da altre piattaforme come Goodreads. Sottoponendo la descrizione del libro al tool Zerogpt, utile per valutare se un testo possa essere stato generato dall’AI, il risultato ottenuto è il seguente: «Your text is AI/GPT generated – 100% AI GPT». Lo stesso risultato lo abbiamo ottenuto prelevando anche parti delle descrizioni di altri libri del fantomatico Dr. Miles Stones, come quello su Nicholas Sparks.

Conclusioni

Non c’è dubbio che il libro “Fire and Fury” abbia alimentato il complottismo. Il problema legato a questa pubblicazione, così come per le altre dello stesso autore, è che si tratta di un’opera generata dall’Intelligenza Artificiale. Chiunque sia dietro al fantomatico nome di Dr. Miles Stones ha colto l’occasione per vendere un libro che parlasse dell’attualità, prelevando informazioni su quanto già si sapeva e che era reperibile online.

Del caso se ne sono occupati anche i colleghi di Snopes, Gizmodo e su RumorGuard.

