Meloni pronta al trasloco, la nuova casa con piscina della premier: le cifre dell’affare

La premier Giorgia Meloni cambia casa. Una villa da 1 milione e 100 mila euro, con piscina. Entro due mesi, scrive il Fatto Quotidiano, la presidente del Consiglio entrerà in possesso dell’immobile di 350 mq. Il 31 marzo ha, infatti, firmato il preliminare di acquisto; al 5 giugno scorso risale, invece, la vendita per 650mila euro del primo piano nel quartiere Torrino dove abitava dal 2017. Per chiudere le trattative nel minor tempo possibile e in mancanza del certificato di agibilità del palazzo (che non si trovava), Meloni ha quindi prestato «la garanzia di cui agli articoli 1490 e seguenti del codice civile in ordine all’idoneità dell’immobile in oggetto all’uso abitativo».

La villa

347 metri quadrati catastali. Due piani e più di 100 mq di giardino con piscina, per ora solo sulla carta, poco fuori dal Raccordo Anulare. A fine marzo 2023, la segretaria particolare Patrizia Scurti, nella veste di procuratrice, ha firmato l’atto di vendita con i proprietari: Massimiliano e Serafino Scarozza, figli dell’ingegnere Giancarlo, marito in seconde nozze di Lucia Mokbel, sorella di Gennaro Mokbel. Meloni avrà a disposizione 2 soggiorni, ciascuno di 70 mq; una cucina di 33 mq, una cabina armadio di 14mq. E poi 64mq di infissi, 150 di parquet e 190 di piastrelle. Sul tetto, verranno inoltre installati 48 pannelli fotovoltaici su 4 stringhe. La piscina sarà, invece, di 9 metri per 3,5, profonda 1,5 metri con portata di 47 mila litri.

Il prezzo

1,1 milioni è il prezzo pattuito per l’immobile di 15,5 vani catastali. Di questi, 300 mila sono stati già versati da Meloni con assegni e bonifici; i restanti (800 mila) saranno pagati alla stipula del definitivo, entro e non oltre il 31 ottobre a condizione che i venditori abbiano effettuato lavori di «straordinaria manutenzione che dovranno essere ultimati entro e non oltre il 30 settembre 2023». Si prevede, scrive il Fatto, 177mila euro per la ristrutturazione interna; 104mila euro per l’impianto fotovoltaico da 20 kw e impianto termico ibrido da 46 kw; più opere esterne per 77 mila euro, dei quali 30 mila solo per la piscina. Per un totale di 359mila euro più Iva, inclusi già nel milione e 100 mila pattuiti.

