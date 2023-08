Stupro Caivano, la premier Giorgia Meloni in visita ufficiale al Parco Verde – Il video

È in corso la visita ufficiale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Caivano, cittadina alle porte di Napoli dove è emersa la storia di abusi e violenze prolungate ai danni di due cugine minorenni. Dopo la prima sosta nella chiesa San Paolo Apostolo e l’incontro con don Maurizio Patriciello, Meloni è giunta alla scuola superiore Francesco Morano. Nella sede dell’Istituto, la premier parteciperà alla riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza sul futuro del Parco Verde. Alcune centinaia di persone si sono radunate all’esterno dell’edificio: la folla è in silenzio mentre la scuola è chiusa e presidiata dalle forze dell’ordine. Di fronte, un palazzo enorme del Parco Verde che ha 5 balconi con persone affacciate mentre le altre decine di finestre sono tutte con le tapparelle abbassate. Al termine, è previsto un punto stampa. Non è escluso che la premier possa infine visitare la neo costituita caserma dei carabinieri di Caivano.

L’incontro tra Meloni e don Maurizio Patriciello

L’incontro tra Meloni e don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, è durato circa 40 minuti. Il vertice tra i due si è svolto nell’ufficio parrocchiale alla presenza del prefetto di Napoli, Claudio Palomba e del vescovo Angelo Spinillo. Presenti anche i ministri Piantedosi, Abodi, Valditara ed il Capo della Polizia, Vittorio Pisani. All’ingresso della sede, Meloni è stata accolta da un coro di persone che la acclamavano: «Giorgia, Giorgia».

La rabbia dei residenti

«Sono 35 anni che aspettiamo. Di promesse tante, fatti pochi. Ma anche questa volta vogliamo sperare». A parlare, prima dell’arrivo di Meloni a Caivano, è una delle persone presenti davanti alla chiesa di San Paolo Apostolo, al Parco Verde. «Io abito al sesto piano – aggiunge – e per anni sul letto aveva un foglio di plastica perché scorreva acqua dal solaio. Per quattro anni sono stata senza ascensore. Mi chiedo? È possibile vivere così. Insomma in questo quartiere il sogno ricorrente è quello della normalità, dove deve essere normale che una bambina esca di casa senza correre dei rischi». Se non è possibile risolvere questi problemi, conclude la donna, «è meglio demolirlo questo quartiere. Ma qualcuno lo dica con chiarezza».

