No! Questo video non dimostra che l’allunaggio della sonda indiana Chandrayaan-3 sia un fake

Il filmato mostra una ricostruzione semplificata, usata per far seguire le manovre di atterraggio al pubblico sulla Terra

Circola da Tik Tok a Facebook una clip fuori contesto prodotta al mero scopo di accumulare visualizzazioni e like facili, approfittando della creduloneria di una certa fascia di pubblico. Il tutto è confezionato in modo di lasciar intendere che l’allunaggio della sonda lunare indiana Chandrayaan-3 sia un palese artefatto, facendo passare per stupidi tutti quelli che hanno assistito all’atterraggio sul suolo lunare, facendo dell’India il quarto paese ad aver raggiunto il nostro satellite naturale.

Per chi ha fretta:

Il filmato fuori contesto mostra una raffigurazione semplificata dell’atterraggio della sonda, che nessuno ha voluto spacciare come reali immagini dell’allunaggio.

Analisi

Ecco un esempio di come viene proposta la raffigurazione della sonda:

Attenzione a ciò che sta per succedere!!!

Le immagini dell’allunaggio della sonda indiana Chandrayaan-3.

Un atterraggio perfetto.

In altri post vengono associate al video le parole «space balls» (inteso come «balle spaziali») e «HOAX» (il nostro “Bufala” in inglese).

C’è chi arriva a sostenere che dietro ci siano gli Stati Uniti dopo il fallimento della missione russa:

Puta caso, a pochi giorni dal fallimento dell’analogo tentativo (vero) russo con Luna-25, l’America per evitare l’ennesima figura di M. fa risultare che addittura l’India atterri nel polo sud lunare…..

Chandrayaan-3 non è un fake

Come possiamo osservare dalla clip pubblicata dai colleghi del The Guardian, così come nella versione integrale (guardate almeno dal minuto 41:40), c’è una differenza sostanziale tra le immagini dell’allunaggio trasmesse dalla sonda (che riportiamo anche noi qui) e la ricostruzione semplificata.

In questo frame possiamo vedere il confronto, fatto in diretta, tra la ricostruzione a sinistra e le immagini reali trasmesse dalla sonda durante l’atterraggio:

La raffigurazione è diversa dalla realtà

Sul sito dell’agenzia indiana è possibile osservare una galleria fotografica e la reale forma della sonda, ben diversa da quella raffigurata nel video che aveva solo lo scopo di rappresentare l’allunaggio.

Conclusioni

Chandrayaan-3 non è un fake. Chiaramente la clip mostra in maniera fuorviante raffigurazione semplificata della Indian Space Research Organisation (ISRO), realizzata allo scopo di avere una rappresentazione che facesse capire in maniera chiara come stesse procedendo la missione, mentre è stata tagliata la parte in cui era possibile vedere anche le immagini reali trasmesse dalla sonda.

