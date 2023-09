I primi convocati di Spalletti in Nazionale: via alcuni campioni d’Europa, la novità e i ritorni in azzurro

Non ci saranno Bonucci e Verratti tra gli altri per le due gare cruciali che attendono gli azzurri a settembre con le qualificazioni all’Europeo

Nella prima lista di convocati da Luciano Spalletti come nuovo ct della Nazionale ci sono 29 nomi, con qualche inevitabile novità rispetto alla gestione di Roberto Mancini. In vista delle due gare di qualificazione all’Europeo, il 9 settembre a Skopje contro la Macedonia del Nord e poi il 12 a San Siro contro l’Ucraina, l’ex allenatore del Napoli ha deciso di fare a meno di alcuni tra i campioni d’Europa che hanno trionfato a Wembley. Tra questi in lista non c’è quindi Jorginho, Verratti, Acerbi e Bonucci, arrivato proprio oggi all’Union Berlino dopo il divorzio con la Juve. Novità assoluta per il difensore della Lazio, Nicolò Casale. E poi qualche ritorno, come Zaccagni, Locatelli, Biraghi e Gianluca Mancini.

