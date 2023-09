Il divorzio costa caro a Kevin Costner: l’attore costretto a versare 63mila dollari al mese all’ex moglie Christine Baumgartner

Sono serviti due giorni di udienza in tribunale, ma alla fine si è arrivati a un accordo. Kevin Costner dovrà versare 63mila dollari al mese alla ex moglie Christine Baumgartner per il mantenimento dei tre figli avuti durante i loro 19 anni di matrimonio: Cayden, 16 anni, Hayes, 14 anni, e Grace, 13 anni. Nell’aula del tribunale di Santa Barbara, in California, Baumgartner ha evitato di guardare negli occhi il suo ex marito – con cui è stata sposata dal 2004 al 2023 – e ha insistito affinché i figli possano non cambiare il tenore di vita a cui sono stati abituati fino ad ora e che ormai sarebbe «nel loro Dna». La coppia di Hollywood ha annunciato la separazione lo scorso maggio e da allora è iniziata un’intensa battaglia legale che li ha visti più volte comparire in tribunale. In base a un accordo prematrimoniale, in caso di divorzio Baumgartner avrebbe dovuto lasciare la casa in California entro 30 giorni. Una scadenza che non è stata rispettata e su cui Costner è stato intransigente: a un mese esatto dalla separazione, l’attore ha portato l’ex moglie in tribunale. Costner sostiene di aver aiutato economicamente l’ex moglie Christine con un versamento di un milione di dollari, anche questo previsto dall’accordo prematrimoniale, e con il mantenimento dei figli. A queste cifre si aggiungerebbero poi altri 30mila dollari al mese per una casa in affitto e 10mila dollari per coprire le spese del trasloco. Ora però la coppia è finita di nuovo in tribunale per stabilire a quanto deve ammontare la cifra mensile per il mantenimento dei figli. Baumgartner ha chiesto 162mila dollari al mese, Costner si è detto disponibile a darne 63mila. Alla fine, il tribunale californiano ha dato ragione all’attore. Ma visto l’andazzo degli ultimi mesi, potrebbe non essere l’ultimo episodio della saga giudiziaria.

Credits foto: EPA/Caroline Brehman | Kevin Costner e Christine Baumgartner posano sul red carpet degli Screen Actors Guild Awards a Santa Monica, in California (27 febbraio 2022)

