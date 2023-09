Femminicidio Tramontano, le ultime foto prima di essere uccisa: l’abbraccio con la 23enne con cui Impagnatiello aveva una storia parallela

Un abbraccio. Quello tra Giulia Tramontano, la 29enne uccisa il 27 maggio dell’ex compagno e reo confesso Alessandro Impagnatiello a Senago e la 23enne con cui il barman aveva una storia parallela. È l’ultima foto scattata poche ore prima del femminicidio dalle telecamere di sorveglianza al termine dell’incontro tra le due all’Armani Bamboo bar. Quel giorno, Tramontano è stata contattata dalla 23enne italo-inglese per un confronto a tre (al quale Impagnatiello non si è presentato) che avrebbe fatto cadere il progressivo castello di bugie del barman, fatto di menzogne, tradimenti e inganni. Le immagini, isolate dalle pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella e i carabinieri del Nucleo investigativo, sono contenute nel fascicolo d’indagine e documentano gli ultimi istanti di vita della 29enne.

Al termine dell’incontro tra le due (sono le 18.20), scrivono Corriere della Sera e Repubblica – che hanno pubblicato le fotografie – quella stessa telecamera riprende Tramontano mentre si allontana per far ritorno nell’abitazione di Senago, nel Milanese. Sul tragitto, all’interno dell’auto dalla suocera e del compagno di quest’ultima che hanno accompagnato la 29enne fino alla fermata “Comasina” della linea gialla della metropolitana di Milano, la giovane ricomincia a mandare messaggi a Impagnatiello – riporta il quotidiano romano – preannunciando la fine della loro storia. Alle 19.06, il veicolo accosta il marciapiede di via Novella, nella casa in cui vive con il barman. Tramontano scende ed entra nell’abitazione. Questo, sarà l’ultimo frame a riprenderla in vita. Dalla visione dei filmati di una telecamera in via Liberazione, sempre a Senago, spuntano inoltre due immagini che mostrano la T-Roc bianca dell’omicida che alle 2.30 del 31 maggio raggiunge via Monte Rosa dove in un’intercapedine dietro una fila di garage, abbandonerà il corpo di Tramontano, incinta al settimo mese.

Foto copertina: Repubblica | L’abbraccio tra Giulia Tramontano e la 23enne con cui Impagnatiello aveva una storia parallela

