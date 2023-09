Monfalcone, tre turisti sloveni in bici travolti da un’auto: uno è grave

Un nuovo grave incidente ha coinvolti dei ciclisti, questa volta in Friuli Venezia Giulia, lungo la strada che collega Monfalcone a Grado. Nel pomeriggio di oggi, domenica 3 settembre, un’auto ha travolto un gruppo di ciclisti che stavano pedalando lungo la strada, all’altezza del comune di San Canzian d’Isonzo (Gorizia). Tre, secondo le prime informazioni, quelli feriti in modo serio. Uno di loro è stata trasportato in codice rosso mediante elisoccorso all’ospedale di Cattinara di Trieste. Un secondo ciclista è ricoverato nella stessa struttura in codice giallo. Meno gravi le condizioni del terzo ferito, ricoverato in codice verde all’ospedale di Monfalcone. I tre ciclisti feriti sarebbero secondo Ansa turisti sloveni; il conducente dell’auto, invece, italiano.

