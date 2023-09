Si è aperto nel peggiore dei modi il Gran Premio di MotoGP di Catalogna di oggi, domenica 3 settembre, con il campione del mondo Francesco Bagnaia autore di una brutta caduta. Alla curva 3 del circuito di Montmelò, il pilota della Ducati ha perso il controllo della sua moto, volando in aria e ricadendo a terra tra le moto che arrivavano alle sue spalle, venendo quindi colpito sulla gamba dalla Ktm di Binder. La gara è stata immediatamente interrotta, così da permettere all’ambulanza di entrare in pista per portare il campione del mondo della Ducati al centro medico dell’autodromo spagnolo. Anche Enea Bastianini, pilota Ducati, è finito in ospedale dopo essere caduto, pochi metri prima, trascinando a terra anche altri piloti, tra cui Alex Marquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. Soccorso sulla pista, Bagnaia è stato portato nel centro medico del circuito, quindi in ospedale a Barcellona. Una volta prestati i soccorsi ai motociclisti finiti sul circuito o oltre il cordolo, la gara è ripresa. Ad aggiudicarsela Aleix Espargaro su Aprilia, davanti al compagno di scuderia Maverick Vinales. Terzo, più staccato, Jorge Martin su Ducati.

Come sta ora Bagnaia

Dopo la grande paura per il volo e l’investimento in pista, il peggio sembra scongiurato per Pecco Bagnaia. «È cosciente e meno grave del previsto», ha fatto sapere il responsabile medico del Motomondiale Angel Charte, citato da Sky Sport. Una panoramica esaustiva delle sue condizioni, tuttavia, emergerà solo dai controlli approfonditi delle prossime ore. «Adesso è necessario svolgere una radiografia in ospedale per verificare la presenza di eventuali fratture. Gli esami ci diranno se il femore e la tibia hanno delle lesioni», ha chiarito Charte, pur anticipando la sensazione che arriveranno «buone notizie: con questi primi esami non abbiamo riscontrato deformità. Le immagini a prima vista sembrano parlare di fratture appartenenti al passato, ma sarà necessario svolgere una TAC in ospedale a Barcellona».

