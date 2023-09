Milano, la cattura dei ladri che hanno rapinato il pilota Carlos Sainz dopo il Gran Premio – il video

Il fatto ha avuto luogo ieri sera, 3 settembre, davanti all’hotel Armani, in via Manzoni

Spuntano le immagini della rapina ai danni del pilota della Ferrari, Carlos Sainz, derubato dell’orologio del valore di oltre 300mila euro. Tre giovani marocchini di 18, 19 e 20 anni sono già stati arrestati dagli agenti della Polizia. Il fatto ha avuto luogo ieri sera, 3 settembre, davanti all’hotel Armani, in via Manzoni. Il pilota di Formula 1, a bordo dell’auto del manager ha cercato di bloccare la fuga dei tre per poi abbandonare l’auto e, con l’aiuto di due passanti, è riuscito a bloccare in via Pietro Verri uno dei rapinatori. Nel video diffuso nelle ultime ore è ripreso il momento dell’arrivo della polizia, e dell’arresto di uno dei tre delinquenti. Negli ultimi frame si vede anche Sainz, provato dall’agitazione per quanto ha appena subìto.

Video copertina: Iz.ru

