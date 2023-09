Carlos Sainz rapinato a Milano dopo il Gran Premio: il ferrarista insegue i ladri, li blocca e si riprende l’orologio

Le tre persone sono state fermate e portate in commissariato. Cruciale anche l’aiuto dei passanti sulla centralissima Via della Spiga

Carlos Sainz è stato rapinato dell’orologio a Milano dopo il terzo posto nel Gran Premio di Monza. L’episodio si è verificato in via della Spiga, davanti all’Hotel Armani. Il ferrarista, rientrato nel capoluogo lombardo dopo la gara di oggi – domenica 3 settembre – è stato avvicinato da tre uomini che gli hanno sfilato dal polso l’orologio dal valore, con ogni probabilità, di centinaia di migliaia di euro. Il pilota di Formula 1 si è così messo a inseguire i due rapinatori, insieme alla sua guardia del corpo. La scena, in pieno centro a Milano, non è affatto passata inosservata: i passanti, riconoscendo Sainz, si sono messi a loro volta a rincorrere e, infine, bloccare insieme al campione spagnolo, i malviventi per i quali la serata è finita in commissariato, portati dalla polizia.

Leggi anche: