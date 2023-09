Meloni scende in pista al GP di Monza: «Traiamo ispirazione da qui, dobbiamo correre di più» – Il video

«Dobbiamo correre di più». L’esortazione – rivolta al governo – arriva direttamente dalla premier Giorgia Meloni, oggi in visita in un luogo dove a correre si è piuttosto abituati: l’Autodromo nazionale di Monza. La presidente del Consiglio è stata ospite del circuito dove oggi – domenica 3 settembre – si è disputata la consueta tappa italiana settembrina del mondiale di Formula Uno. Una gara vinta dalla Red Bull di Max Verstappen e che ha visto le due Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc tagliare il traguardo finale rispettivamente in terza e quarta posizione. «Monza ha portato fortuna l’anno scorso e ne servirà ancora di più quest’anno di fortuna – ha detto Meloni al suo arrivo -. La situazione è complessa da maneggiare, ma il tempio della velocità diventa per noi anche fonte di ispirazione perché abbiamo bisogno di correre di più per far correre di più questa nazione».

Governo in pista

All’autodromo di Monza, assieme a Meloni, c’erano altre figure chiave del governo: il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, quello delle Imprese Adolfo Urso e – più tardi – anche Matteo Salvini, arrivato direttamente da Cernobbio per raggiungere la premier all’interno della bilndatissima «F1 hospitality» di Monza. «Non fatemi fare pronostici. È una delle poche occasioni in cui mi piace vedere tanto rosso», ha scherzato il leader leghista al suo arrivo. Ad accompagnare la premier c’era anche la sorella Arianna Meloni, fresca della nuova nomina a responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Prima di visitare i box Ferrari e Alfa Romeo, la presidente del Consiglio si è concessa una passeggiata in mezzo alla folla tra selfie, strette di mano e saluti con i tifosi del cavallino rampante. A replicare ai buoni proposti della premier dall’opposizione è stato però il suo predecessore e leader del M5s Giuseppe Conte: «Vorrei sapere con quale misura nella legge di bilancio si dovrebbe correre. Tutto è nel Pnrr, dove stiamo accumulando solo ritardi», ha affondato Conte parlando al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

Credits foto: ANSA/Daniel Dal Zennaro | La premier Giorgia Meloni in visita all’Autodromo Nazionale di Monza (3 settembre 2023)

Leggi anche: