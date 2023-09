Bianca Berlinguer esordisce su Rete 4: «Sorpresa anche io di essere qui, ma vi garantisco che saremo sempre noi» – Il video

È iniziata l’avventura di Bianca Berlinguer in Mediaset. Dopo una carriera trascorsa in Rai, il suo passaggio all’emittente rivale è tra le sorprese più importanti della nuova stagione televisiva. E nei suoi primi minuti alla conduzione del nuovo programma, ha voluto ribadire che rimarrà fedele al nome della trasmissione: È sempre Cartabianca. Una promessa per i vecchi telespettatori che la seguivano quando andava in onda in Rai, e una scommessa con il pubblico di Rete 4. «Buonasera e benvenuti a tutti», ha esordito martedì 5 settembre dagli studi di Roma, «forse qualcuno, anche più di qualcuno, si stupirà di trovarmi su questo canale e non vi nascondo che ne sono anche io un po’ sorpresa, ma è stata Mediaset a garantire le conidzioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai 3». Un pensiero poi al suo vecchio editore: «La Rai resterà per sempre, davvero per sempre nel mio cuore, con tutte le persone a cui ho voluto bene e che hanno dimostrato ancora oggi di volermene tantissimo, ma con Meidaset abbiamo pensato di cominciare una nuova avventura. Tutto cambia». La giornalista assicura però che idee e stile di conduzione non differiranno: «Anche noi abbiamo avvertito il desiderio di fare una nuova esperienza, ma vi garantisco che siamo sempre noi, con le nostre idee, le nostre passioni, con la nostra curiosità. Ci auguriamo di non deludere chi ci ha seguito fino ad ora ma ci auguriamo anche di conquistare tanto nuovo pubblico, quello che da sempre è affezionato a Rete 4. Un’impresa difficile, questo lo sappiamo, ma – credetemi – ce la metteremo tutta». Berlinguer ha poi introdotto Mauro Corona, «compagno inseparabile di questo mio viaggio televisivo», e gli ospiti della serata, tra cui Giuseppe Conte, Debora Serracchiani, Flavio Briatore, Oscar Farinetti, Stefano Cappellini e Francesco Borgonovo. Torna anche il professor Alessandro Orsini, oltre a Mario Giordano che ha ceduto la serata del martedì al nuovo programma con lo spostamento del suo Fuori dal coro al mercoledì

Leggi anche: