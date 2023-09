Tonfo azzurro ai Mondiali di basket, gli Usa asfaltano l’Italia 100-63

Si è interrotta ai quarti di finale l’avventura dell’Italia ai Mondiali di basket. Nel match di oggi contro gli Stati Uniti, gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco hanno dovuto arrendersi di fronte alla nazionale a stelle e strisce, che ha vinto 100-63. La partita si è messa subito in salita per l’Italia, che si è ritrovata a rincorrere gli avversari in ogni frazione di gioco con parziali di 24-14, 46-24 e 83-44 a favore degli americani. Gli Stati Uniti – allenati da Steve Kerr – si qualificano dunque per le semifinali, dove affronteranno la vincente del match tra Germania e Lettonia. L’altra semifinalista è la Serbia, che oggi ha battuto la Lituania 87-68 e ora dovrà vedersela con la vincente tra Slovenia e Canada. Dopo la sconfitta pesantissima, coach Pozzecco prova a trovare consolazione nonostante la «delusione e l’amarezza» dei suoi, almeno nel fatto che «siamo tra le prime otto squadre al mondo, ed è meraviglioso. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto – spiega l’allenatore azzurro – e questa nazionale ha un bel presente ed anche un futuro». Pozzecco poi se la prende con la sfortuna negli incroci: «Certo battere la Serbia e arrivare primi nel girone per poi trovarsi con gli Usa… serviva un po’ di fortuna negli incroci – ha a Rai Sport – Avremmo dovuto affrontare la Lituania e invece. Io resto convinto che con qualsiasi altra squadra saremmo arrivati in semifinale. Peraltro speravo di battere anche l’America, ma loro sono stati troppo precisi al tiro».

