Dà fuoco alla vicina di casa dopo una lite, arrestato un 53enne nel Napoletano

Ha dato fuoco a una donna con un accendino dopo averla cosparsa di benzina Francesco Riccio, arrestato per tentato omicidio a Quarto, in provincia di Napoli. L’uomo di 53 anni, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe avuto una lite con la donna di 48 anni per dissidi condominiali, probabilmente per dissidi sui parcheggi, secondo le prime ipotesi degli inquirenti. L’aggressione è avvenuta nel cortile del condominio. La donna è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli di Napoli con ustioni diffuse su almeno il 50% del corpo. Nell’aggressione è andata a fuoco anche la sua auto.

