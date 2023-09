Vannacci alla Zanzara: «Più criticano il libro più va bene: venderò anche all’estero»

«Se tocchi il mondo Lgbtq vieni messo al muro, fucilato e definito omofobo. L’obiettivo è farmi passare come un malato mentale, come il mostro di Firenze». Così il generale Roberto Vannacci in una intervista che andrà in onda stasera a La Zanzara su Radio 24. Il militare aggiunge: «perché dobbiamo dare uno spazio eccessivo, sovrarappresentare questo mondo se è una parte risicata della società? Perché questa realtà che c’è ed è giusto che ci sia ci deve entrare nelle case ad ogni ora del giorno e della notte? Basta aprire la televisione, su qualsiasi canale troviamo rappresentati questi omosessuali». In merito alla vendita del suo libro, “Il mondo al contrario”, Vannacci spiega: «Le critiche hanno fatto la fortuna del libro, ho venduto i diritti all’estero e verrà tradotto in più lingue».

Quanto ha guadagnato finora Vannacci dalle copie del libro “Il mondo al contrario”

L’opera del generale è uscita il 10 agosto ed è una autopubblicazione, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sito di Amazon Kdp (Kindle direct publishing). Il volume di Vannacci, dalla pubblicazione il 10 agosto e fino al 27 agosto, ha venduto oltre 93.000 copie. Ad oggi il Corriere della Sera stima, facendo un po’ di calcoli, oltre 850 mila euro (lordi). Per comprendere i guadagni bisogna analizzare il meccanismo dell’auto pubblicazione messo a disposizione da Kdp, una costola di Kindle. All’aspirante autore, Kdp mette a disposizione tre tipi di pubblicazione: quella solo online, quella cartacea, e quella Vella, che è una sorta di pubblicazione a puntate. A seconda della modalità all’autore va il 70% (Kindle), il 60% (cartacea) e il 50% (Vella). Costi a cui vanno detratte le spese di produzione del libro (come la carta per esempio) e quelle di spedizione, oltre a Iva e tasse.

Leggi anche: