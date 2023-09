Usa, 14enne muore dopo aver mangiato «la patatina più piccante del mondo» in una challenge su TikTok – Il video

I giovanissimi (e non solo) partecipano alle challenge, le sfide lanciate sui social, per dimostrare diverse cose: audacia, disprezzo del pericolo, resistenza fisica, creatività. Ma a volte, per farlo adottano comportamenti pericolosi, che nei casi più estremi possono costare la vita. Questo è stato il caso di un ragazzino di soli 14 anni, che è morto dopo aver mangiato «la patatina più piccante del mondo». Lo riporta Nbc Boston. Harris Wolobah, studente e atleta modello di un liceo in Massachusetts, stava infatti partecipando alla «One Chip Challenge», sfida virale che consiste nell’ingerire la tortilla piccante prodotta dal marchio Paqui dal 2016, e vedere quanto si resiste senza cercare sollievo in bevande o altri alimenti.

Sebbene si attendano ancora i risultati dell’autopsia, la famiglia del giovane non ha dubbi nell’imputare alla patatina la colpa del decesso: la madre di Harris era stata chiamata dalla scuola, dopo che il figlio aveva accusato forti dolori allo stomaco. Aveva mangiato proprio la patatina piccante, offerta da un compagno. Tornato a casa, il quattordicenne era sembrato in lieve miglioramento, ma nel pomeriggio ha improvvisamente smesso di dare segni di vita.

Anche altri ragazzini hanno accusato malori, negli anni passati e in diversi luoghi. A ottobre un distretto scolastico in Louisiana aveva messo al bando in tutte le scuole le patatine piccanti. Un caso grave, che aveva richiesto l’intervento dei medici, si era poi verificato in un campus scolastico della Georgia.

L’anno scorso, un rappresentante di Paqui ha dichiarato allo show TODAY che l’azienda «prende molto sul serio la sicurezza e ha lavorato duramente per garantire che i nostri prodotti siano adeguatamente e chiaramente etichettati con informazioni sugli allergeni e sulla sicurezza». E ha aggiunto: «È nostro intento che i consumatori raccolgano questa sfida con una piena comprensione di cosa si tratta e se è appropriata per loro».

Mentre i risultati dell’autopsia di Harris sono ancora in sospeso, il suo allenatore, i suoi amici e la sua famiglia stanno mettendo in guardia gli altri dalle sfide dei social media, specialmente dall’acquisto della patatina nei negozi o online.

