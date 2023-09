Pezzi di drone russo in Romania, la denuncia di Bucarest: «Violato il territorio di un Paese Nato»

Frammenti di un drone russo sono caduti sul territorio della Romania, dunque sul suolo di un Paese della Nato, nel corso di un recente attacco delle truppe di Mosca ad un porto ucraino sul Danubio. Lo ha detto oggi, 6 settembre, il ministro della Difesa di Bucarest Angel Tilvar parlando all’emittente rumena Antena 3. Un’inversione a U, di fatto, rispetto alle dichiarazioni degli scorsi giorni delle autorità rumene, che avevano smentito «categoricamente» la notizia diffusa dall’Ucraina della caduta ed esplosione in territorio rumeno di droni russi a seguito di un massiccio attacco sulla zona del porto fluviale di Izmail. Bucarest anzi oggi alza la voce e lo fa ai massimi livelli, per bocca del presidente Klaus Iohannis: la caduta dei frammenti di drone russo sul territorio della Romania «è una situazione completamente inaccettabile, che costituisce una grave violazione della sovranità e dell’integrità territoriale di uno Stato alleato della Nato», ha detto Iohannis a proposito dei fatti denunciati dal ministro della Difesa. Quasi ad evocare il rischio di un allargamento del conflitto oltre la sola Ucraina, ma tra la Russia e la Nato nel suo complesso, scenario che entrambe le potenze fin dall’inizio del conflitto fanno mostra di voler evitare.

Protezione dello spazio aereo rafforzata

Incidente di percorso o provocazione ricercata, a seguito dell’accaduto la Romania ha in ogni caso fatto sapere di aver adottato misure aggiuntive per proteggere il proprio spazio aereo. «Sono state stabilite misure concrete per rafforzare la capacità tecnica e per monitorare la situazione nelle vicinanze delle infrastrutture portuali ucraine», ha detto un portavoce del ministero della Difesa di Bucarest, aggiungendo inoltre che per quanto riguarda i detriti di drone rinvenuti sul suolo nazionale, «l’indagine condotta dagli specialisti del ministero chiarirà la situazione e renderemo pubbliche le conclusioni».

