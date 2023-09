«Ma sono pazzi? Davanti a tutti?», il furto d’auto in tempi record nel Barese. Il colpo identico nella stessa città a luglio – Il video

Nuovo furto d’auto nel centro abitato di Giovinazzo, in provincia di Bari, la stessa città in cui lo scorso 7 luglio era stato immortalato un episodio identico nella piazza principale. Anche stavolta la scena è stata immortalata da uno smartphone, autori un ragazzo e una ragazza che si trovano in auto poco distanti. «Ma sono pazzi! Davanti a tutti?» esclama la ragazza all’altro passeggero invitandolo ad andare via. Il tutto ancora una volta si svolge tra i passanti e i clienti dei locali, con i ladri a volto coperto che riescono a portare via una Renault Captur in poche mosse. La tecnica è simile al caso precedente: un’auto di grossa cilindrata spinge l’auto finita nel mirino dei criminali che, dopo aver disattivato l’allarme, la portano via in pochi minuti. Lo scorso luglio a essere rubata era stato un suv Mercedes, spinto dall’auto dei ladri e fatto sparire velocemente. Sconfortato il sindaco Michele Sollecito, riporta Repubblica: «Torneremo in Prefettura per chiedere nuovamente maggior controllo sul nostro territorio».

