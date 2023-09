Ucraina, attacco a Kiev nella notte: esplosioni e allarme antiaereo in azione

Secondo le prime informazioni non ci sono vittime

Una serie di esplosioni ha scosso questa mattina la capitale ucraina Kiev, secondo i media locali. L’allarme antiaereo è scattato in queste ore in tutte le regioni del Paese. Secondo l’amministrazione militare della capitale i sistemi di difesa aerea del paese hanno abbattuto tutti i missili prima che raggiungessero i loro obiettivi. Alcuni testimoni hanno riferito all’agenzia di stampa Reuters di aver sentito esplosioni che sembravano attribuibili al sistema di difesa intorno alle 5 e 50 del mattino, quando è scattato l’allarme antiaereo. «Un altro attacco missilistico del nemico contro una città pacifica con l’obiettivo di uccidere la popolazione civile e distruggere le infrastrutture», ha detto Serhiy Popko, capo dell’amministrazione militare di Kiev, su Telegram. Secondo le prime informazioni non ci sono state distruzioni né vittime.

L’attacco a Odessa

Nella notte erano state segnalate anche esplosioni ad Odessa: nell’oblast è scattato l’allarme aereo. Ci sarebbe una vittima. Le deflagrazioni sarebbero avvenute al confine con la Romania: nel porto di Reni, nella città di Kilia e nel distretto di Izmail. Due giorni fa Kiev aveva affermato che droni russi sarebbero caduti ed esplosi in territorio rumeno nel corso di un massiccio attacco lanciato da Mosca la notte prima nella zona del porto fluviale di Izmail. Bucarest ha però smentito categoricamente.

Intanto Mosca afferma che due civili sono rimasti uccisi e altri dieci feriti nella città di Donetsk in seguito a bombardamenti delle truppe ucraine. Il sindaco filorusso Alexey Kulemzin ha affermato ieri sera sul suo canale Telegram che «un uomo è stato ucciso nel bombardamento nel distretto di Kuibyshevskij». Altre tre persone sono rimaste ferite. Precedentemente il capo ad interim dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, aveva detto che un civile è stato ucciso e sette sono rimasti feriti in seguito a un bombardamento sulla capitale regionale.

