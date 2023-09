Leonardo Pieraccioni beccato dall’autovelox, la multa per il famigerato velocar: «Mio zio pensa che ti segua in casa» – Il video

L’attore e regista Leonardo Pieraccioni è l’ultima vittima celebre del famigerato velocar di Firenze. Si tratta di un autovelox di ultima generazione attivo dallo scorso aprile talmente fiscale che sanzionato Pieraccioni per una manciata di chilometri orari: in una zona dove il limite era di 50 km/h, lui andava a 58. «Ho preso una multa, non me la meritavo troppo: andavo a 58, ma poco importa ho sbagliato e la pagherò», racconta in un video sui social. Quella multa però è rimasta indigesta all’attore, che continua: «L’ho presa con il velocar. Ma come funziona il velocar? Quanto dura? Prima sapevi che c’era il bussolotto, tu rallentavi e sapevi che quella era la linea da non superare». E poi continua: «È un’entità astratta. C’è chi dice che duri per trenta metri, mio zio è convinto che una volta che entri in questa bolla cosmica che è il velocar, lui ti segue fino a casa. Addirittura prima di andare a dormire lo saluta, tipo The Truman Show. Quando ti prende e quando lascia questo velocar?».

