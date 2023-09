L’accoglienza di Gioia del Colle per Sylvester Stallone: la star di Hollywood in Puglia per ricevere la cittadinanza onoraria

Il discorso dell’attore: «100 anni fa mio padre ha lasciato questa città per raggiungere l’America. Sono orgoglioso di far parte di questa popolazione»

È stato accolto da un bagno di folla Sylvester Stallone, che ieri – 6 settembre – ha ricevuto insieme a suo fratello Frank la cittadinanza onoraria di Gioia del Colle, in provincia di Bari, paese natale di suo padre. Un arrivo trionfale, con piazza Plebiscito strapiena di gente e il coro «Rocky, Rocky, Rocky», proprio come nel finale di uno dei suoi film più celebri. L’attore è arrivato nella cittadina pugliese accompagnato dalla moglie Jennifer Flavin e dalle tre figlie Sophia, Sistine e Scarlet. Ad accoglierlo, come da esplicita richiesta dei fratelli Stallone, due inni: quello italiano e quello americano. «Sono così orgoglioso di far parte di una popolazione così bella e forte. Cent’anni fa mio padre ha lasciato questa città, ma prima lavorava qui e questa è la chiave del suo negozio da barbiere», ha detto la star di Hollywood dal palco, mostrando il cimelio ai cittadini di Gioia del Colle. Infine, un appello tratto direttamente da Rocky: «Vi amo e continuate a combattere!».

A fare gli onori di casa è il sindaco Giovanni Mastrangelo, che ai due fratelli chiede di essere ambasciatori di Gioia del Colle, «la città con la mozzarella più buona al mondo». All’appuntamento non poteva mancare anche il presidente pugliese Michele Emiliano, che su Twitter-X commenta: «Siamo onorati della presenza di una persona così capace di fare del cinema un momento di rivoluzione e passione per tutti. I suoi film si rivedono anche quando li si conosce a memoria ed è il segno di successo, umiltà e una capacità di lavorare che è tipicamente pugliese». Una volta finita la cerimonia, Stallone si concede alla folla, tra chi gli mostra le videocassette di alcuni suoi film e chi gli chiede un selfie. A seguire l’attore c’è anche la troupe del suo docu-reality, The Family Stallone, al lavoro per le riprese della seconda stagione che approderà a breve su Paramount+.

