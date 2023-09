US Open, virus misterioso tra i tennisti: nausea, mal di testa e vomito i sintomi più diffusi

Ancora non è chiaro di cosa si tratti, ma i sintomi ormai sono noti: nausea, mal di testa, tosse, raffreddore e in alcuni casi anche il vomito. I media americani hanno iniziato a chiamarlo US Open bug ed è un misterioso malessere che ha colpito alcuni giocatori impegnati al torneo di Tennis a Flushing Meadows, a New York. Le testimonianze sono diverse. La tunisina Ons Jebeur, al termine di una partita, ha ammesso di sentirsi come «uno zombie», mentre Iga Swiatek ha chiesto agli organizzatori di raccomandare l’utilizzo delle mascherine. Lo US Open bug sembra aver colpito anche i tennisti maschi. Il finlandese Emil Ruusuvuori non è sceso in campo per motivi di salute, mentre Dominic Thiem non è riuscito a concludere il match contro l’americano Ben Shelton per un problema di stomaco. Al momento non sono state annunciate misure di contrasto a un’eventuale diffusione di virus, ancora non confermata. Così come non vengono richiesti test Covid né ai giocatori né agli spettatori. Nonostante malori e problemi di salute, il torneo va avanti e domani si disputeranno le semifinali sia per il maschile che per il femminile. Nel frattempo, si continua a cercare la causa dei malesseri diffusi tra i giocatori. Anche se il sospetto principale resta uno solo, ossia che la nuova variante Pirola del Coronavirus abbia fatto il suo ingresso sui campi da tennis di New York.

Credits foto: EPA/Will Oliver | Il russo Daniil Medvedev durante un accertamento medico a bordo campo (6 settembre 2023)

