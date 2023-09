Inondazioni in Grecia, la tempesta Daniel uccide dieci persone – Il video

Il bilancio accertato delle vittime del maltempo per la tempesta Daniel che ha colpito la Grecia è di dieci morti. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile Vassilis Kikilias durante un briefing sull’emergenza, specificando che risultano anche quattro dispersi nella zona di Volos e Pelion. In questo video il sorvolo di Karditsa, nella regione della Tessaglia, città con 57.089 abitanti. Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha raggiunto la città di Karditsa per compiere un sopralluogo nelle zone della Tessaglia. Mitsotakis ha incontrato, nello stadio comunale, alcuni abitanti evacuati dai villaggi circostanti e ha poi sorvolato in elicottero le zone alluvionate. In molti casi, come riporta il sito di Kathimerini, anche le unità delle forze speciali dell’esercito non sono riuscite a raggiungere attraverso le strade i luoghi in cui si trovavano le persone intrappolate. Nel villaggio di Vlochos i residenti sono rimasti isolati per tre giorni e infine sono stati soccorsi grazie all’intervento degli elicotteri delle Forze Armate. La città e i sobborghi di Volos rimangono senza approvvigionamento idrico per il quarto giorno consecutivo, dopo che le infrastrutture, gli impianti di pompaggio dell’acqua e le reti di trasporto in tutto il complesso urbano sono stati completamente distrutti e più di 200mila persone si trovano, in questo momento, acqua potabile.

(Le immagini in copertina sono state diffuse da Romain Chauvet, corrispondente BMFTV in Grecia)

