Xedra, noto influencer di moto, perde la vita in un incidente stradale nel pistoiese. Indagato un coetaneo per omicidio stradale

C’è un giovane indagato per la morte del palermitano di 20 anni Fabrizio Francesco Mannino, in arte “Xedra”, giovane influencer noto in ambito motociclistico. Xedra è morto in seguito a un incidente domenica 3 settembre, a Quarrata, nel pistoiese. Il giovane si trovava in vacanza in Toscana con la fidanzata. Sarebbe dovuto rientrare a giorni. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. «Che tu possa divertirti in moto anche da lassù non ti conoscevo ma sarebbe potuto capire a tutti mi dispiace», commenta un utente. E ancora: «Riposa in pace fratello biker, non ti conoscevo ma il dolore è tanto. Siamo una grande famiglia e ti saremo sempre vicino». Nonostante la passione di Xedra possa sembrare pericolosa il ragazzo in realtà si spendeva nelle foto e nei video anche per promuovere la sicurezza stradale. In uno dei tanti post riprende un incidente che aveva subito a bordo della sua motocross. L’assicurazione ha dato torto alla macchina che lo aveva investito. “Ride safe“, guida sicuro, è il claim.

Lo scontro e il coma irreversibile

Domenica sera, in sella alla sua Ktm, Fabrizio Francesco Mannino, vent’anni, si trovava a passare per le strade della zona industriale di Valenzatico quando un coetaneo, alla guida di un’altra moto, gli ha tagliato la strada a un incrocio. L’impatto è stato violentissimo. Xedra è arrivato all’ospedale di Pistoia, in coma irreversibile. Ieri, il decesso. Il 19enne alla guida dell’altra moto risulta ora indagato per omicidio stradale. Lo comunicano gli avvocati dello Studio3A-Valore Spa che assistono la famiglia della vittima. Il pm di Pistoia non ha disposto l’autopsia sulla salma di Mannino reputando sufficiente un esame esterno, che è stato effettuato nel pomeriggio di ieri, giovedì 7 settembre, presso la medicina legale dell’ospedale di Pistoia. Domenica è previsto un funerale nella chiesa di San Rocco di Pistoia, in via delle Sei Arcole 26. Successivamente un ultimo saluto sarà celebrato nel centro in provincia di Palermo.

