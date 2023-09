Il sindaco Decaro saluta in lacrime la sua Bari: «Tutto quello che ho fatto è stato per te» – Il video

«Tutto quello che ho fatto, l’ho fatto solo per te. Sii felice Bari». Antonio Decaro (sindaco di Bari e anche presidente dell’Anci) non nasconde le lacrime nel suo intervento all’inaugurazione della Fiera del Levante, davanti al presidente di regione Michele Emiliano e il vicepremier e ministro Matteo Salvini. Un grande applauso ha chiuso il discorso del primo cittadino, che ha poi condiviso il suo intervento sui social. «Cara Bari, tu lo sai – racconta – io non volevo fare il sindaco. Ma tu giorno dopo giorno mi hai conquistato. Mi hai fatto innamorare di questo mestiere faticoso e bellissimo. Loro, i baresi, sono diventati una famiglia. E ora, lo confesso, ho paura. Ho paura del giorno in cui mi toglierò per l’ultima volta questa fascia, che ormai per me è diventata una seconda pelle».

